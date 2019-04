'Nieuwe Noordwijker' Dirk Kuijt opent Bloemencorso

Voormalig voetbalinternational Dirk Kuijt opent komende vrijdag het Bloemencorso van de Bollenstreek. Oud-Katwijker Kuijt verricht de opening van het feestelijk verlichte corso in Noordwijkerhout, om 21.20 uur precies. Vanaf dat moment zal het verlichte corso door Noordwijkerhout gaan rijden. Het is de 72e editie van het corso.

De organisatie vindt dat de aanwezigheid van Kuijt het belang van het corso voor de streek nog eens extra onderstreept. 'Dat Dirk Kuijt nog niet zo lang geleden van Katwijk naar Noordwijk is verhuisd en daarmee inwoner werd van een corsogemeente hebben we natuurlijk met twee handen aangegrepen om hem te vragen de openingshandeling van ons corso te doen. Zijn positieve antwoord hebben we omarmd, want evenals Dirk Kuijt is ook het Bloemencorso van de Bollenstreek populair bij alle leeftijden in de hele breedte van de maatschappij.'

Vrijdagavond zal de opening ter hoogte van de Witte Kerk plaatsvinden, en volgens de organisatie zal die 'volgens traditie zal weer verrassend zijn.' Het thema van het bloemencorso is Changing World. Alle bollengemeenten en bloemenstad Haarlem zijn met tal van corso-activiteiten bij het evenement betrokken. Het hoogtepunt is op zaterdag 13 april, wanneer het corso van Noordwijk naar Haarlem rijdt.