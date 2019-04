Gewaagde weddenschap Sjaak Polak: halve marathon dreigt bij handhaving met SJC

Een opmerkelijke belofte van Sjaak Polak richting de spelers en stafleden van SJC. Als hij er met zijn ploeg in slaagt in de derde divisie te blijven, dan gaat hij lopend naar huis. Dat is van Noordwijk naar Leidschendam. 'Ik kan zo bij Teylingen de A44 rechtsaf', beschrijft hij alvast een deel van zijn mogelijke route.

Polak beseft dat het een behoorlijke afstand is, namelijk 25 kilometer, iets meer dan een halve marathon. 'Dat kan mij niet schelen. Als ik dat moet gaan doen, dan heb ik wel met mijn gehele staf en ploeg een geweldige prestatie geleverd. Alleen zal er wel even uit een ander vaatje getapt moeten worden.'

Handhaving in de derde divisie zou een droomscenario voor Polak zijn, die met SJC nu op de vijftiende plaats staat. Deze plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie. 'Ik gun het die jongens ook, alleen wordt het wel zwaar. En of ik moet gaan lopen? Dat is afhankelijk of deze groep dat wil ja of nee.' Zaterdag verloor SJC nog met ruime cijfers van Quick Boys.

Voordeel voor Polak is dat hij zondag meedoet aan de Rotterdam Marathon. Hij is dus al in training.

