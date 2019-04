Is ADO Den Haag veilig na 'de perfecte avond': 'Daar ga ik wel vanuit'

DEN HAAG -

Fons Groenendijk was zaterdag dik tevreden met het spel wat ADO Den Haag tegen FC Utrecht op de mat legde (5-0 overwinning). De coach beschreef het zelfs als 'de perfecte avond'. 'Ik ben zo blij dat dit gebeurd is, dit geeft enorm veel lucht. Op zo’n avond valt het in één keer allemaal op zijn plek.'