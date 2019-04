Westlandia beter bij de les dan OFC in verhit potje, nederlagen Quick en HBS

Voor de tweede week op rij is Westlandia te sterk gebleken voor een club uit de top vier van de derde divisie zondag. Vorige week moest TEC (vierde) er al aan geloven, zondag was OFC aan de beurt. Door goals van Patrick Batist, Emre Bilgi en Melvin Vissers werd de nummer drie met 3-2 verslagen.

Na wat kansen over en weer was het op slag van rust raak voor Westlandia. Een snoeihard schot van Giovialli Serbony werd op wonderbaarlijke wijze gepareerd door de keeper. De afvallende bal was voor Batist, die fraai afrondde.

De 2-0 viel na een uur spelen en opnieuw kwam die goal voort uit een schot van Serbony. Zijn inzet werd weer gekeerd, maar dit keer was invaller Bilgi - die nog geen minuut in het veld stond - de man die op de juiste plek stond om de bal alsnog binnen te werken.



Rood

Vlak voor de 2-0 moest OFC verder met tien man, omdat spits Edip Biberoglu twee keer geel achter elkaar kreeg vanwege commentaar op de leiding. Na de 3-0 van Melvin Vissers leek het gedaan, maar OFC kwam nog terug tot 3-2.

In de slotfase vielen nog twee rode kaarten, eentje voor Serbony voor een vermeende elleboogstoot en OFC-doelpuntenmaker Alje Wiltenburg, die zijn tweede geel pakte.



Nederlagen

Het Haagse Quick zorgde niet voor een 'stuntje' tegen een hoog geklasseerde ploeg. Op bezoek bij TEC - waar Westlandia dus vorige week van won - werd er met 3-0 verloren. Alle drie de doelpunten vielen al in de eerste helft. Hekkensluiter HBS ging met soortgelijke cijfers onderuit tegen JVC Cuijk, 3-1.

Scoreverloop Westlandia - OFC 3-1 (1-0): 1-0 Batist, 2-0 Bilgi, 3-0 Vissers, 3-1 Wiltenburg

Bijzonderheden: rode kaart Giovialli Serbony (Westlandia), Edip Biberoglu en Alje Wiltenburg (OFC)

Scoreverloop Quick - TEC 0-3 (0-2): 0-1 Hak, 0-2 Koç, 0-3 Gurcuoglu

Scoreverloop JVC Cuijk - HBS 3-1 (1-0): 1-0 Geutjes, 2-0 n.n.b., 3-0 n.n.b., 3-1 Van den Berg