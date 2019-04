Khalid Choukoud rekent af met teleurstellingen in marathon: 'Mentaal ben ik ijzersterk'

Khalid Choukoud heeft afgerekend met een reeks teleurstellingen in de marathon. De Haagse hardloper haalde in de marathon van Rotterdam als twaalfde de finish in 2.13.41.

De vorige twee keren dat de 33-jarige Choukoud in Rotterdam deelnam, moest hij uitstappen. In 2017 was het een vervelende blaar die doorlopen onmogelijk maakte, het jaar daarna werd de wedstrijd een marteling na een valpartij bij de start.

Uitlopen was dit jaar belangrijker dan de tijd, had hij vooraf gezegd. Aan zijn persoonlijke toptijd van 2.10.52 kwam hij dan ook niet, maar de blijdschap meteen na het passeren van de finish op de Coolsingel was groot.



'Mentaal ijzersterk'

'Ik ben zo blij. Ik bewijs dat ik mentaal ijzersterk ben', zei hij, terwijl burgemeester Ahmed Aboutaleb hem in de armen nam. 'Ik heb er weer vertrouwen in. Dit najaar ga ik opnieuw een marathon lopen en dan wil ik de limiet lopen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.'

