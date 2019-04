Optimisten hebben de hele wereld, volgens Charles Groenhuijsen

Nederland staat in alle internationale lijstjes over geluk, welvaart en welzijn in de top drie, samen met Denemarken. Maar, vraagt voormalig Amerika-correspondent Charles Groenhuijsen zich af, waarom wordt hier dan toch zoveel geklaagd? Hij schreef eerder het boek 'Optimisten hebben de hele wereld', én hij toert rond met een gelijknamige theatershow. In het programma Frits! van Omroep West was hij één van de gasten.

Natuurlijk zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen die we serieus moeten nemen, vindt Groenhuijsen. Immigratie, klimaat, banen die verdwijnen door robotisering, dat zijn dreigingen voor ons allemaal en voor onze kinderen.

Maar we worden ook allemaal veel ouder dan onze oma's en opa's en we blijven langer gezond, bijvoorbeeld. En we hebben over het algemeen leuker werk. 'We hebben een fantastisch democratisch systeem, waarop nu ook veel kritiek kan worden geleverd. En er is bijvoorbeeld sinds 1945 in Europa geen oorlog meer', vervolgt Groenhuijsen. 'Mijn schoonmoeder moest ontslag nemen omdat ze kinderen kreeg. Dat is ongelooflijk verbeterd.'



Goeie ouwe tijd

Om een kanttekening bij de hang naar 'De goeie ouwe tijd' te plaatsen schreef Charles Groenhuijsen dit lied, dat hij aan de tafel bij Frits! ten gehore bracht.