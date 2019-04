Grootste deel per ongeluk betaalde miljoenen Den Haag weer terug

Het grootste deel van de 2,5 miljoen euro die de gemeente Den Haag had overgemaakt naar deelnemers aan een arbeidsproject is weer terugontvangen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders aan de Haagse gemeenteraad weten. Er komt een onafhankelijk onderzoek over hoe het kon gebeuren.

Het ziet ernaar uit dat de bedragen niet juist in het informatiesysteem zijn ingelezen doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze bij geldbedragen een komma had moeten staan, blijkt uit de brief van de burgemeester aan de raad. Na deze ontdekking heeft de gemeente direct meerdere herstelacties uitgevoerd om het geld zo snel mogelijk terug te krijgen en de fout te herstellen.

Van de ruim 2,5 miljoen is inmiddels ruim 2,1 miljoen teruggestort. Er is een persoon die een deel van het bedrag heeft opgenomen. Hij komt maandag naar de gemeente om afspraken te maken hoe het geld terugkomt. Alle personen die te veel geld hadden gekregen krijgen een excuusbrief in combinatie met de formele intrekking van het oorspronkelijke besluit.

Dit weekeinde werd bekend dat de gemeente per ongeluk veel te veel geld had overgemaakt op de bankrekenng van deelnemers aan een arbeidsproject. Ze hadden recht op een premie, maar dat bedrag werd bij vergissing bijna honderd keer zo hoog.