Hockey: heren HGC geven gas tegen Almere; knap puntje HDM

Vijf doelpunten van HGC vielen al voor rust. De Haagse ploeg was Almere duidelijk de baas. Kenta Tanaka was de enige speler die twee keer wist te scoren.

Het 0-0 gelijke spel van HDM was knap, en dat kwam niet alleen vanwege de positie op de ranglijst. SCHC had het betere van het spel en kreeg ook de meeste kansen, maar slaagde er niet in om te scoren.