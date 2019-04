Snelste puzzelaars van Nederland wonen in Zoetermeer, Rijswijk en Pijnacker

Een legpuzzel van duizend stukjes maken in minder dan een uur tijd. Vier dames uit Zoetermeer, Rijswijk en Pijnacker hebben het zondagmiddag geflikt op de finale van het NK Legpuzzelen. In exact 58 minuten en 42 seconden legden zij met zijn vieren een echte Jan van Haasteren; onder fanatieke legpuzzelaars een begrip vanwege de drukke afbeeldingen met honderden poppetjes, waarop van alles gebeurt.

De vier winnende dames opereerden onder de naam 'Team Puzzelgekte' en deden voor het eerst mee. De tweede plek was voor het team Puzzelpoezen. Zij deden er iets langer dan een uur over om de puzzel te leggen. 'The Puzzling Sisters' werden derde.

Het NK Legpuzzelen begon in 2010 als een geintje aan de bar, maar groeide daarna uit tot een heel evenement. De afgelopen maanden hebben ruim 2100 puzzelliefhebbers in twaalf voorrondes meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap. In de finale stonden uiteindelijk 62 teams.