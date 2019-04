Westlanders fietsen nog altijd met droge mond

Watertappunten voor dorstige fietsers bij fietsknooppunten in het Westland. Een prima idee, maar waarom duurt het in vredesnaam zo lang voordat ze er ook daadwerkelijk zijn? Die vraag stelt D66 in de Westlandse gemeenteraad.

Op 21 februari 2017 besloot de gemeente Westland dat er 50.000 euro moest worden gereserveerd voor de aanleg van watertappunten voor fietsers. Die zouden moeten komen in bijvoorbeeld parken, duinen, sportterreinen en bij busstations in het Westland. Inmiddels zijn we twee jaar verder, maar zijn de tappunten er nog altijd niet.

Verbazingwekkend, vindt D66. Vooral omdat buurgemeente Midden-Delfland een half jaar geleden met hetzelfde plan op de proppen kwam en de 'fietspadkranen' al dit voorjaar in gebruik kan nemen. 'Waar het de gemeente Midden-Delfland lukt om binnen een half jaar een contract te sluiten met Evides en de eerste tappunten te plaatsen, is het college van de gemeente Westland al meer dan twee jaar bezig zonder dat er één druppel uit de grond is gekomen', laat de partij weten.

D66 wil graag van de gemeenteraad weten hoe dat kan. Het geld voor de Westlandse fietstappunten kwam uit het zogeheten Leefomgevingsfonds en maakte deel uit van een hele reeks aan projecten en plannen. De partij wil niet alleen weten of de watertappunten nog gerealiseerd gaan worden tijdens deze collegeperiode, maar vraagt de raad ook om snel met een gedetailleerde planning en een financieel overzicht te komen van alle projecten in het fonds.