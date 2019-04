Arbitrale blunder: 'spookdoelpunt' komt hoofdklasser Alphense Boys duur te staan

De voetballers van hoofdklasser Alphense Boys konden hun ogen zondagmiddag niet geloven. In de 66ste minuut van het uitduel met VC Vlissingen zagen zij een schot naast hun doel gaan, maar tot ieders verbazing oordeelde de scheidsrechter dat het een geldig doelpunt was.

Het kwam de Alphenaren duur te staan, want uiteindelijk verloren ze de wedstrijd met 2-1. Terwijl op beelden van Omroep Zeeland toch echt duidelijk te zien is dat de bal niet in het doel van keeper Tim van der Linden belandde. Rob Wassink, de scheidsrechter van dienst, dacht daar dus anders over.

Na het 'spookdoelpunt' (1-1) werden de spelers van Alphense Boys woedend. Toen de grensrechters het net hadden gecontroleerd, konden ze geen gaten vinden. Daarop liepen de bezoekers van het veld en besloot de arbiter het duel twintig minuten te staken.



Met een vaart naar het midden

Wassink baalde na afloop flink van de blunder. Hij gaf aan het zelf niet goed te hebben gezien. 'Dan ga ik op mijn assistent af. En die loopt met een vaart naar het midden. Dus is het voor mij honderd procent een doelpunt', verklaarde de fluitist aan Omroep Zeeland.

Vjeko Krezo, de 'doelpuntenmaker', wist wel beter. Maar hij hield wijselijk zijn mond. 'Dat zouden zij ook doen. Ik heb de vraag aan hun aanvoerder gesteld, die zei: nee, tuurlijk niet. Dan houdt het gelijk op. Het is aan de scheidsrechter om te beslissen of niet. Maar ja, hij telt.'



'Wat moet ik hiermee?'

'Ik denk: wat moet ik hiermee?', aldus Wassink. 'Maar ik moet een beslissing nemen. Beide assistent-scheidsrechters hebben niet waargenomen dat die bal op de staander is gekomen, dus is het op dat moment een doelpunt. Zuur als je het nu terugziet. Daar balen we echt van met z'n allen, hoor. Laat dat duidelijk zijn.'

