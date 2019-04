Forse file op A12 na ongeluk bij Zoetermeer

Het ongeluk gebeurde tussen de oprit Zoetermeer en het benzinestation Knorresteijn. Twee voertuigen kwamen met een harde klap in de vangrail terecht. Een persoon raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto gehaald worden. Vier slachtoffer zijn ter plekke in een ambulance behandeld. Drie van hen zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Verkeerschaos

Volgens een ooggetuige was de situatie redelijk chaotisch. Verkeer werd over één rijstrook geleid, waardoor het helemaal vast kwam te staan. Veel automobilisten stapten uit de auto. Rijkswaterstaat meldt op Twitter dat de afhandeling van het ongeluk nog wel even gaat duren. Het politieonderzoek is afgerond, maar de opruimwerkzaamheden zijn nog bezig. Pas in de loop van zondagavond zal de A12 weer helemaal vrij zijn.