Forse vertraging op A12: vertraging van zeventig minuten

Verkeer op de A12 tussen Bleiswijk en Nootdorp moet zondagavond rekening houden met een uitzonderlijk grote file. Het verkeer op de A12 staat vrijwel stil. Rond 19:30 uur was de vertraging zo'n tachtig minuten.

Op het traject zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk bij Zoetermeer, waardoor al het verkeer over één rijstrook moet rijden. Daarnaast rijden er automobilisten vanuit Zoetermeer de A12 op, wat voor nog meer chaos zorgt. Een ooggetuige meldt dat hij in een half uur tijd slechts een paar meter is opgeschoten. Mensen stappen massaal uit de auto.

Rijkswaterstaat meldt op Twitter dat de afhandeling van het ongeluk nog wel even gaat duren. Het politieonderzoek is nog bezig. Pas in de loop van zondagavond zal de A12 weer helemaal vrij zijn.