Ruim 200.000 mensen dit weekend achter het glas tijdens Kom in de Kas

Thema dit jaar was 'Werelds''. In de kassen waren allerlei activiteiten georganiseerd om de bezoekers te laten zien en ervaren hoe werelds de glastuinbouwsector is. Zo konden zij zien hoe alles groeit en bloeit, vragen stellen aan de kwekers, oogst- en sorteerlijnen in werking zien, uitleg krijgen over de herkomst van het product, producten proeven, bloemstukjes maken en genieten van prachtige bloemen en planten.

Ook was er in diverse regio's aandacht voor werken in de tuinbouw en presenteerden groene opleidingen hun aanbod. In het Westland lieten tuindersbedrijven ook zien hoe ze zo duurzaam mogelijk proberen te ondernemen. De eerste Kom in de Kas was in 1977. Slechts één keer ging het niet door, omdat er mond- en klauwzeer heerste. De laatste jaren komen er landelijk steeds zo'n 200.000 mensen af op Kom in de Kas.