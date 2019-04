Hoger, lager of dezelfde eis? Spannende dag in hoger beroep Mitch Henriquez

DEN HAAG -

Het Openbaar Ministerie (OM) komt maandag met een strafeis tegen twee agenten die in hoger beroep terecht staan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez. In de rechtbank op Schiphol zullen de aanklagers hun visie op de zaak geven, met tot slot de strafeis tegen de twee agenten van de Haagse politie. Zij arresteerden in juni 2015 de 42-jarige Arubaan in het Haagse Zuiderpark na een muziekfestival. Henriquez overleed een dag later in het ziekenhuis. Vier vragen over het strafproces en de antwoorden.