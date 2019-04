West Wekker: Strafeis hoger beroep Mitch Henriquez

Goedemorgen! Vandaag zal bekend worden welke straf het Openbaar Ministerie eist tegen twee agenten in het hoger beroep van de zaak Mitch Henriquez. En het is ook de start van de Museumweek.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie (OM) komt vandaag met een strafeis tegen twee agenten die in hoger beroep terecht staan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez. In de rechtbank op Schiphol zullen de aanklagers hun visie op de zaak geven, met tot slot de strafeis tegen de twee agenten van de Haagse politie.

Vanaf vandaag kan er gestemd worden voor een naam voor de machine die de tunnel door de Rijnlandroute moet gaan boren. Deze tunnelboormachine is honderd meter lang en elf meter hoog. Volgens traditie krijgt het apparaat een naam voordat dat werkzaamheden beginnen.

In Katwijk wordt voor de 75ste keer verzetsman Pieter Maaskant herdacht. Hij kwam om het leven tijdens een overval op een distributiekantoor op het gemeentehuis op 8 april 1944. Maaskant werd slechts 22 jaar.

Het weer : Er zijn meer wolken dan gisteren. Ook kan er een lokale bui vallen. Het is nog steeds zacht met maxima rond 19 graden. Na morgen is het nog steeds zonnig, maar wel wat frisser.

Wat je verder nog moet weten:

De Museumweek begint vandaag. Er zijn heel veel activiteiten. Zo wordt vandaag in Space Expo in Noordwijk een gouden ruimtepak van André Kuipers onthuld. Kuipers droeg het Russische ‘drukpak’ in 2004 tijdens zijn ruimte-avontuur met de Russische Sojoez-capsule. Het is de vijfde editie van de Museumweek.

In de hal van het nieuwe zwembad Aquamar in Katwijk wordt vandaag een tegel onthuld. Die tegel moet een blijvende herinnering zijn aan de tijdcapsule die is ingegraven bij de bouw van het zwembad. Een tijdcapsule is een kistje dat is gevuld met voorwerpen die een herinnering moeten zijn voor later. In het kistje zitten onder zwembandjes, een duikbril, foto's en verhalen.

In de serie 'Achter de Scherven' duikt Fred Zuiderwijk in de wereld van de archeologie. Op zoek naar bijzondere schatten ontdekt hij hoe er lang geleden werd geleefd in Den Haag.