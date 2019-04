Gelanceerd: groot ruimtepak van astronaut André Kuipers

Het is niet te missen: het gouden ruimtepak van astronaut André Kuipers. Vanaf maandagochtend staat de grote replica langs de A44 bij P+R in Sassenheim. Het pak is speciaal voor de Museumweek geplaatst.

'Dit is een schitterende aftrap. Ruim 400 musea in Nederland zetten hun pronkstukken en -collecties, een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, in de spotlights', zegt directeur van de Museumvereniging Mirjam Moll.

Het echte pak van Kuipers, waarmee hij de ruimte is geweest, is in het SpaceExpo in Noordwijk. 'Kijk in de SpaceExpo hoe het pak er echt uitziet, want daar gaat het natuurlijk om: mensen die zelden of nooit naar musea gaan en die juist een keer een museum bezoeken', aldus Moll.



Echte spullen

Kuipers zelf bezoekt ook graag een museum. 'Wat ik altijd boeiend vind aan musea is dat het echte spullen zijn. Het zijn vaak spullen die dingen meegemaakt hebben en een onderdeel zijn van de cultuur en geschiedenis. In dit geval is dat ook zo, het is heel mooi om te zien. Als ik het pak nu weer zie, dan denk ik weer terug aan de trainingen die ik moest volgen voordat ik de ruimte in ging.'

Tijdens de vijfde Nationale Museumweek die plaatsvindt van 8 t/m 14 april, staat heel Nederland in het teken van cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Ruim 400 musea plaatsen gedurende deze week hun pronkstukken in de schijnwerpers.

