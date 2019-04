Dinsdag 9 april in Team West

- Een woninginbraak in Heemstede in Noord-Holland. Omdat de verdachte richting de Bollenstreek fietst en daar een deel van de buit is gevonden, is het mogelijk dat hij uit onze regio komt.

- Bij een opticien in Katwijk is ingebroken. De daders hebben bijna 60 dure merkbrillen gestolen. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

- Supermarkt Dirk van den Broek in Wassenaar is overvallen. De verdachte had tijdens de overval iets voor zijn gezicht, maar op het moment dat hij binnenkomt, is hij even in zijn gezicht te zien.

- De politie heeft vier verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar diefstallen en woninginbraken in Delft en Den Hoorn. Bij doorzoekingen is een grote hoeveelheid spullen gevonden, die mogelijk ook zijn gestolen. Die laten we zien.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

