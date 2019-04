Eis OM zaak Henriquez: agenten mogen twee jaar niet meer werken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het hoger beroep zes maanden voorwaardelijk geëist tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez (42). Ook zouden ze twee jaar niet mogen werken als agent. Dit is opmerkelijk omdat wijlen korpschef Gerard Bouman beloofde dat de agenten konden blijven werken bij de politie. Agenten DH01 en DH02 doen nu bureauwerk bij de politie.

De Arubaan werd in 2015 gearresteerd na een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Henriquez overleed een dag later. De agenten kregen eerder een voorwaardelijke celstraf van een half jaar, omdat Henriquez zonder de nekklem waarschijnlijk niet was overleden.

Het OM zegt nu dat er wel degelijk een verband is tussen de arrestatie van Henriquez en de doodsoorzaak. Daar was het OM eerder niet van overtuigd. 'DH01 heeft de nekklem veel te lang aangehouden. Dat had hij niet moeten doen. Hij had moeten weten dat dat niet goed was', zegt de officier van justitie. 'DH02 smeerde pepperspray in het gezicht van Henriquez, dat was een bijkomende stressfactor. De agenten zijn fors over de schreef gegaan.'

Nekklem

In tegenstelling tot de vorige rechtszaak, staat het OM nu niet meer aan de zijde van de agenten, zegt het OM. Ook is het door nieuwe rapporten duidelijker waar Henriquez aan is overleden. Het OM denkt ook dat de aanhouding twee keer zo lang duurde dan eerder werd gedacht. Ook vindt het OM dat DH02 teveel geweld heeft gebruikt, omdat hij wist dat DH01 met de nekklem bezig was.

Nabestaanden boos op eerdere uitspraak

Ook heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe deskundige laten kijken naar de zaak. Volgens de wetenschapper hoeft het acuut stresssyndroom niet de doodsoorzaak te zijn. Verstikking kan ook tot de dood hebben geleid. 'Dit werpt een heel ander licht op de zaak', zegt het OM. Deskundigen denken dat de dood van Henriquez mede is veroorzaakt door de nekklem. Dus het OM denkt dat hij waarschijnlijk niet was overleden als de nekklem niet was aangelegd.

Nabestaanden van Henriquez waren boos dat de agenten geen celstraf kregen. Dat vertelden de moeder, twee zussen en de ex van Mitch in een verklaring tijdens het hoger beroep. Zus Lila zei: 'Ik ben bang dat wij als enige gestraft worden voor het gewelddadige gedrag van de agenten.'

Het OM vindt nu dat de nabestaanden recht hebben op een schadevergoeding. 'Als er geen rechtszaak was geweest, dan hadden ze ook geen reiskosten hoeven maken', zegt de officier van justitie. Het gerechtshof doet op 19 juni uitspraak.