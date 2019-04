Vader en zoon aangehouden na vechtpartij bij moskee

Na een vechtpartij bij moskee Al Hijra in Waddinxveen zijn afgelopen zaterdag twee mannen uit die gemeente aangehouden in hun woning. Het gaat om een vader en zoon die verdacht worden van vernieling en mishandeling, zo laat de politie weten. Twee personen raakten gewond bij de vechtpartij.

Het vechten begint volgens het moskeebestuur van Al Hijra wanneer een 15-jarige jongen uit het niets wordt geslagen. De jongen is ook een bezoeker van de moskee. Hij zou zijn uitgescholden, bedreigd en geslagen. De aanleiding voor de ruzie is niet duidelijk. De jongen weet te ontkomen en vlucht de moskee binnen.

'De twee mannen komen achter de jongen aan en kloppen aan bij de moskee. Ondertussen worden we uitgescholden en gebruiken de mannen racistisch dreigende taal. Toen we de deur opendeden hebben we nog geprobeerd de mannen rustig te krijgen, maar dat lukte niet. Vier mannen krijgen klappen van wie er twee gewond raken', zo laat het moskeebestuur weten.



Rust bewaren

'Wij veroordelen deze daad van geweld op onze moskeebezoekers ten zeerste en vragen de politie en overheid hier op gepaste wijze te reageren en de daders hiervoor te vervolgen. Daarnaast vragen wij onze bezoekers de rust te bewaren en eventuele provocerende uitingen en gedragingen te negeren', is te lezen in een persbericht van het bestuur van Stichting Islamistische Moskee Al Hijra.

De vechtpartij wekte op social media de woede op van jongeren, vertelt Abdelhamid Taheri van Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH). 'Wij hebben toen besloten om naar Waddinxveen te gaan om daar de rust te bewaren. Op social media hadden jongeren uit onder andere Den Haag het erover om naar Waddinxveen te gaan en het heft in eigen handen te nemen'. Moskee Al Hijra is een van de moskeeën die is aangesloten bij SIORH.



Aangiftes

Maandag gaat het bestuur van de moskee ook aangifte doen van bedreiging en intimidatie. De andere slachtoffers zouden al aangifte hebben gedaan van mishandeling, de politie kan dit nog niet bevestigen. Volgens Taheri is er vaker sprake van intimidatie en overlast rond de moskee geweest, maar heeft dit niet eerder tot geweld geleid.

SIORH heeft het bestuur van Al Hijra geadviseerd contact op te nemen met de politie en gemeente over de veiligheid rondom de moskee. 'Straks komt de Ramadan eraan waarbij heel veel mensen de moskee bezoeken. De veiligheid moet dan wel gegarandeerd zijn.'

