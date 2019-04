Scholieren kraken hersens, hoe moet boor RijnlandRoute gaan heten?

Het is een drukke maand voor de democratie. Na de provinciale verkiezingen kan vanaf nu ook gestemd worden op de naam voor de boor die de RijnlandRoute gaat graven. Basisscholieren hebben hun creatieve geest losgelaten en namen bedacht, waarvan er nu drie strijden om op de boor terecht te komen. We kunnen alvast verklappen dat Victory Boogie Woogieboor niet tot de mogelijkheden behoort.

Het is een oude traditie om een boor voor het begin van haar werkzaamheden in te zegenen en te voorzien van een vrouwelijke naam. Dit wordt gedaan ter bescherming van de mijnwerkers en tunnelbouwers. Voor deze boor helpen basisscholen langs de RijnlandRoute een handje mee. Van de namen die zij bedacht hebben, heeft een jury er nu drie uitgekozen voor een verkiezing waar iedereen via de site van provincie Zuid-Holland op kan stemmen.

De eerste naam die door de keuring is gekomen, is Louise. 'Louise betekent beroemde krijger, vecht voor trots en is in alle opzichten wijs. Dit hopen wij ook voor alle medewerkers van de boor', zo luidt de verklaring van de klas die de naam bedacht heeft.



Goddelijk tintje

De Griekse godin van de Aarde gaat er met de tweede optie vandoor; want ook Gaia is verkiesbaar. 'Wij vonden deze naam toepasselijk omdat de tunnelboormachine door de aarde heen gaat. Gaia is een vrouwelijke naam, maar bovenal ook een hele mooie naam. Als je aan Gaia denkt, denk je meestal als eerste aan Moeder Aarde. Dat past bij zo'n groot gevaarte dat door de aarde heen ploegt. Natuurlijk zijn er ook veel weilanden waar de tunnelboormachine onderdoor gaat. Dat zorgt er alleen maar voor dat de naam van Moeder Aarde in onze ogen extra toepasselijk is', aldus de bedenkende schoolklas.

De lijst wordt afgesloten door de naam OliViA. 'Omdat de tunnel een verbinding wordt tussen de A4 en de A44 is het leuk om ViA te gebruiken', zo klinkt de verklaring van deze klas.



Scholieren tappen, scholieren boren

'Het gaat nu absoluut één van deze drie namen worden, en op de dag van de inzegening wordt hij bekend gemaakt, samen met de klas die hem bedacht heeft', zegt een woordvoerder van provincie Zuid-Holland. 'Op dit moment komen de stemmen massaal binnen, we hebben er al ongeveer 1000 voorbij zien komen.' Door de democratische verkiezing lijkt een petitie deze keer niet nodig. De laatste vernoeming die met een grote tunnel te maken had, viel namelijk niet bij iedereen even goed in de smaak.