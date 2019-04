Doodgeschoten verzetsstrijder herdacht in Katwijk: 'Heel indrukwekkend'

Het is zaterdagochtend 8 april 1944. Vanwege de flinke toename van onderduikers besluit een groepje verzetsmannen het distributiekantoor dat is gevestigd in het gemeentehuis van Katwijk te overvallen voor de broodnodige voedselbonnen. Een van de mannen is de 22-jarige Pieter Maaskant, voor wie de overval fataal afloopt. Hij wordt neergeschoten door NSB’er en Wachtmeester der Gemeentepolitie Karel Vermeulen. Deze maandag, precies 75 jaar later, wordt verzetsstrijder Pieter Maaskant in het gemeentehuis van Katwijk herdacht.

Tijdens de herdenking vertelt de neef van Pieter Maaskant, die zelf ook Pieter Maaskant heet, het verhaal van zijn oom. 'Eerst wilden ze de bonnen veroveren door een sleutel van de kluis na te maken, maar alle drie de kopieën werkten niet', vertelt hij. 'Dan maar een overval.'

De verzetsmannen plannen de overval op zaterdagochtend 8 april, het distributiekantoor is dan van 09.00 tot 10.00 uur open. 'Ze hadden van tevoren gepland wie de wacht had op het kantoor', vertelt Maaskant. 'Degenen die de wacht hielden waren mensen die ze konden vertrouwen. Maar tot hun grote schrik bleek een van hen ziek en die werd vervangen door een andere wachtmeester, iemand die een NSB'er was.'



Plaquette in gemeentehuis

Die bewuste zaterdagochtend krijgt Karel Vermeulen, de vervangende wachtmeester, al snel argwaan als de verzetsmannen het distributiekantoor binnengaan. 'Toen de wachtmeester aan een collega vroeg of hij de mannen wilde fouilleren, rende Piet weg. 'Hij werd door de wachtmeester neergeschoten', vertelt Maaskant. 'Niet om hem te stoppen in bijvoorbeeld zijn benen, maar meteen, hup, in zijn borst. Hij was meteen dood.'

In de kamer van het gemeentehuis van Katwijk waar Pieter Maaskant werd doodgeschoten, is een plaquette te vinden. Maandag worden daar bloemen neergelegd en staat de burgemeester van Katwijk, Cornelis Visser, stil bij het bijzondere verhaal. 'Het is heel indrukwekkend. Je loopt dagelijks door deze kamer en ieder keer loop je langs de plaquette en sta je stil bij het feit dat hier iemand is omgekomen', vertelt Visser.



Moed en inspiratie

'Vandaag is het 75 jaar geleden dat deze verzetsman is omgekomen. Daarom is het heel bijzonder en indrukwekkend om met zijn familieleden stil te staan bij zijn verhaal', aldus de burgemeester. 'Pieter was echt een verzetsman die omgekomen is voor ons. Het geeft me moed en inspiratie. Het betekent dat je ergens voor moet staan, voor onze democratie en onze vrijheid. Net zoals hij heeft gedaan.'

