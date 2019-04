Taxi Wegman failliet, Groene Hart Hopper rijdt nog door

GOUDA -

Het vervoersbedrijf van de Groene Hart Hopper, Taxi Wegman, is maandag door de rechtbank in Utrecht failliet verklaard. Groene Hart Hopper regelt deur tot deur vervoer in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk waaronder voor leerlingen van speciaal onderwijs.