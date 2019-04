Marischka 'loste' schuld af door miljoenenblunder Den Haag: 'Het is hun fout'

De gemeente Den Haag mist nog 35.794 euro van de 2,5 miljoen die afgelopen donderdag werd overgemaakt naar deelnemers aan een arbeidsproject. Dat geld was overgemaakt op de rekening van Marischka Borgmeijer (47), die daar haar schulden mee afbetaalde. 'Het was de fout van de gemeente', vindt Marischka.

2,1 miljoen staat alweer op de rekening van de gemeente. Bijna 4 ton staat nog op een soort tussenrekening. Dat geld heeft de gemeente nog niet terug, zegt wethouder Rachid Guernaoui.

Iedereen die teveel geld kreeg is gebeld om het meteen terug te storten en deed dat ook. Alleen Marischka niet, de gemeente moet nu alleen haar 35.000 euro nog terugkrijgen. De gemeente Den Haag en Marischka gaan met elkaar in gesprek over een oplossing.



'Ik wil zelf mijn problemen oplossen'

Marischka had een goed lopend eetcafé, maar raakte financieel in de problemen na haar scheiding. Nu werkt ze via een STiP-baan in Kringloopwinkel De Groene Flamingo in de Schilderswijk. Marischka had meteen door dat ze teveel geld had gekregen, maar vindt het de fout van de gemeente. 'Daarom stortte ik het geld op een eigen rekening en betaalde mijn schuld', vertelt ze.

'Ik ben niet iemand die maar een rijke vent zoekt om mijn geldproblemen op te regelen, ik wil zelf mijn problemen oplossen.' Verder mocht Marischka niks zeggen. De gemeente en haar coach hebben haar afgeraden om nog verder met de pers te praten zolang ze nog in gesprek is met de gemeente.



'Stomme fout'

Politieke partijen vinden het een 'stomme fout'. Daniëlle Koster (CDA): 'Toch bizar dat een punt en een komma zoveel gevolgen kunnen hebben.' De partijen verbazen zich ook over het feit dat het 'four-eyes-principe', waarbij er nog een extra ambtenaar meekijkt, hier niet heeft gewerkt. 'We willen weten hoe dit in de toekomst voorkomen gaat worden.'

In totaal zouden 69 mensen, die werken met behoud van uitkering, een soort premie krijgen. Door de vergissing bij de gemeente was de premie bijna honderd keer zo hoog. Ook zouden ze een bonus krijgen, dat is ook nog niet geregeld. 'Het is vervelend voor de mensen die nog steeds geen geld hebben gekregen,' vindt de politiek.

Wethouder Guernaoui zegt dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de fout.





