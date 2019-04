Familie Henriquez wil 'naast harde woorden ook een straf zien'

De familie van Mitch Henriquez vindt het onbegrijpelijk dat er geen onvoorwaardelijke celstraf is geëist tegen agenten DH01 en DH02. Dat zei hun advocaat Richard Korver maandag na afloop van de zitting waarin het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis had uitgesproken. Volgens het OM zijn de twee agenten fors over de schreef gegaan. 'Naast harde woorden, wil je ook een daadwerkelijke straf zien,' reageerde Korver.

Het OM eist een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een beroepsverbod van twee jaar voor mishandeling met de dood tot gevolg. Mitch Henriquez overleed in 2015 na zijn arrestatie in het Haagse Zuiderpark. 'Er is iemand dood', reageerde Korver. 'Het kan toch niet zo zijn dat je er vanaf komt met een lagere straf dan bij een poging doodslag.'

De advocaat van de nabestaanden pleitte vorige week op zitting zelf ook voor een beroepsverbod voor de agenten. 'De familie is blij dat het OM hen steunt in een verbod, maar ze vindt ook dat de agenten straf moeten krijgen en moeten ondergaan. En dat werkt niet als je een geheel voorwaardelijke celstraf oplegt,' zegt Korver.



Twee tikken uitdelen

Het gerechtshof doet op 19 juni uitspraak. 'We hopen dat het hof zal zeggen dat er twee tikken moeten worden uitgedeeld. Een aan de politieleiding, want hoe haal je het in je hoofd om deze mensen in dienst te laten. En twee, richting de agenten zelf: u hebt een strafbaar feit begaan en daar zult u straf voor moeten ondergaan.'