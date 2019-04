Extra AED's bij Leiden Marathon: 'Heeft niets met Rotterdam te maken'

Zondag viel er een dode bij de Marathon Rotterdam. Drie mensen moesten worden gereanimeerd.

Scheffer krijgt daarom veel vragen over voorzorgsmaatregelen die worden getroffen. 'Maar wij hebben al 25 jaar een goed medisch team dat daar uitgebreid mee bezig is. Deze keer hebben wij gezorgd voor extra AED's en geven wij ook reanimatiecursussen. Daar kan iedere vrijwilliger aan meedoen. Dit heeft echter niets te maken met wat er in Rotterdam is gebeurd. Het stond al op de planning.'



Pagina met maatregelen

Op de website van Leiden Marathon is een speciale pagina aangemaakt met alle maatregelen die worden getroffen. 'Dat is wel een verschil met vorig jaar. Er is natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid voor de lopers zelf, maar wij zijn verantwoordelijk voor de lopers en daarvoor doen wij alles wat wij kunnen.'

De Leiden Marathon is op 19 mei. In 2012 overleed er een loper, vorig jaar werden mensen onwel door de hitte.

