'Eric Meijers is een echte streber, knap waar hij nu met VVSB staat'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: de amateurvoetbaltrainers Eric Meijers en Sjaak Polak en indirecte vrije trappen.

Willem, je was bij de wedstrijd tussen Barendrecht en VVSB. Wat is volgens jou het grote verschil tussen het huidige VVSB en het VVSB van de eerste seizoenshelft?

De selectie van VVSB is breder. Dat is een feit. Dat maakt de spelers ook sterker, omdat er meer concurrentie is. En de ploeg door een aantal overwinningen ook vertrouwen gekregen.



Bij VVSB wordt gezegd dat Eric Meijers de beste trainer is die ze afgelopen jaren hebben gehad.

Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Met dat soort uitspraken doen ze wel wat andere trainers tekort. Jack Honsbeek vind ik nog steeds een goede trainer, alleen is hij wat minder ervaren dan Meijers. Daarnaast hebben Robbert de Ruiter, Paul van der Zwaan, John Blok en Wilfred van Leeuwen er ook gezeten. Dat zijn ook goede trainers.

Ik heb bij de wedstrijd zaterdag ook wat mensen gesproken over Meijers. Hij past precies bij de club zeiden de Noordwijkerhouters die in Barendrecht waren. Ik weet ook dat bij de keeperstrainer van VVSB, Hugo van Duijn, Meijers in de top drie staat van trainers waar hij mee gewerkt heeft. Hij heeft een verleden bij Katwijk en daar veel trainers gezien. Die top drie kun je dan wel invullen: Arie Lagendijk, Wim van Zwam en Meijers zijn de drie waar hij op doelt. Daar ben ik van overtuigd.

Het verschil tussen Honsbeek en Meijers is ervaring. Afgelopen zaterdag stonden ze 3-0 voor. Dan kun je achterover gaan zitten, maar dat deed hij niet. Hij bleef ze maar coachen en motiveren. Het is een echte streber. Ik denk dat, dat het goede woord is.

Eventuele periodetitel VVSB mooi middel om de boel scherp te houden WillemvanZuilen

Dan is het ook goed van het bestuur van VVSB dat ze door die documentaire heen hebben geprikt. En vooral naar zijn kwaliteiten hebben gekeken.

Ik heb het daar toevallig afgelopen zaterdag ook over gehad met wat mensen van VVSB en de voorzitter. Naast hem waren er nog wat kandidaten om trainer van de club te worden. Hij kwam daar voor het eerste gesprek en toen zeiden ze al: ‘Dit is hem.’ Toen waren ze er al uit dat hij het moest worden. Achteraf is het een goede keus gebleken.



VVSB mag zich opmaken voor de nacompetitie. Of denk je dat ze die zelfs kunnen ontlopen?

Rekenkundig is dat mogelijk. Het gat met Scheveningen is elf punten. Maar daar houdt niemand in Noordwijkerhout rekening mee. Heel knap als je ziet waar ze vandaan komen.

Ik had het er ook over met Eric. Hoe hou je de boel scherp op weg naar de nacompetitie? Dat is nog een heel eind. Een tweede divisionist moet in de nacompetitie tegen een ploeg uit de derde divisie. Een ploeg uit de derde divisie heeft alles te winnen. VVSB heeft heel wat te verliezen.

VVSB staat bovenaan in de derde periode. Is een periodetitel niet een mooi middel om de boel scherp te houden?

Dat denk ik wel. Uit de laatste vijf wedstrijden hebben ze dertien punten gehaald. Dat is een gemiddelde van 2,6 punten per wedstrijd. Als je dat gemiddelde over een hele competitie speelt ben je kampioen. Alleen een competitie duurt 34 wedstrijden en geen vijf.

Alles bij elkaar is het knap waar ze nu staan. Ze zetten met het resultaat van zaterdag directe concurrent Barendrecht op een nog grotere achterstand. Barendrecht is bezig met een vrije val. Dat wordt een lastig verhaal voor trainer Jack van den Berg. Dat doet overigens niets af aan het resultaat van VVSB.



Volgend jaar neem Henk Wisman een eigen assistent-trainer mee naar Rijnsburgse Boys. Wat vind je daarvan?

Dat kan ik wel begrijpen. Jan Blankenspoor komt mee van Ter Leede en Piet van Duijn gaat ook naast hem op de bank zitten.

De nestor van het amateurvoetbal: Arie Lagendijk, deed dat ook altijd. Die trainde altijd samen met Cees du Prie. Dat Wisman zegt: ‘Ik neem Blankenspoor mee.’ Dat begrijp ik wel. Die hebben aan een blik naar elkaar genoeg. Lagendijk en Du Prie hadden dat ook.

Wisman en Lagendijk zijn mensen die werken graag met een vaste assistent. Ik weet nog een keer dat Lagendijk bij een club kwam en er was geen budget voor Du Prie. Toen zei hij, maak maar budget voor hem, anders kom ik niet.

Daarnaast is Wisman gevraagd door Rijnsburgse Boys. Dan heb je ook wat te eisen. Dan heb ik het niet over geld. Meer dat Wisman zegt: ‘Ik wil het wel doen, maar wil wel dat mijn assistent meekomt.'

Het damesvoetbal is in tien jaar tijd heel professioneel geworden WillemvanZuilen

Blankenspoor is ook een echte Rijnsburg-man. In de jaren tachtig heeft hij jarenlang in het eerste elftal gespeeld. Ik vind het een goede zaak dat oud-spelers assistent bij een club zijn.

In die tijd dat Blankenspoor keepte ging ik op donderdagavond ook altijd naar de club om te kaarten. Dan speelde hij met de andere keeper Ruud Spierings, tegen Hans Zwaan en Willem van Zuilen. Hans was topscorer en ik de stadionspeaker. Dat was altijd lachen. Als we elkaar tegenkomen, dan hebben we het nog wel eens over. Ik vind het leuk dat hij terugkomt bij Rijnsburgs. Ik gun het hem ook.



Dan Sjaak Polak. Die wordt trainer van de ADO-dames. Had jij die stap zien aankomen?

Dat had ik niet verwacht. Maar het is een mooie stap voor hem. Het damesvoetbal is niet meer zoals tien jaar geleden, dat er om gelachen wordt. Het is een serieuze zaak geworden.

Toen ik bij West nog doordeweeks werkte en ADO volgde, ben ik ook wel eens naar het damesvoetbal gegaan. Sarina Wiegman was toen trainer daar en die verweet mij in een nababbel dat ik het niet serieus nam. Dat zei ze dan lachend en cynisch, maar die opmerking was wel terecht.

Er is op het gebied van damesvoetbal veel veranderd. Een jongen die ik ken uit Rijnsburg, zijn dochter, speelt bij Ajax en Oranje onder de 17 jaar. Dat is allemaal heel professioneel. Het is niet meer zoals tien jaar geleden dat iedereen er om lacht.

Het ziet er ook om te kijken veel beter uit. Alleen moet je niet de vergelijking maken met mannenvoetbal. Dat doen we bij hockey bijvoorbeeld ook niet.



Sjaak kondigde ook aan dat hij van SJC naar zijn huis in Leidschendam gaat lopen als SJC in de derde divisie blijft.

Dat is leuk om er live bij te zijn op de radio en er een televisie-item van te maken. Geloof mij maar, als hij dat zegt, dan doet hij het ook. Hij laat zich niet halverwege oppikken. Hij loopt dat hele eind.



Doet hij het ook niet een beetje voor de bühne?

Dat doet hij niet voor de bühne. Dit heeft hij in een dolle bui gezegd en die afspraak komt hij na.



Sjaak was afgelopen vrijdag te gast bij TV West Sport. Daarin werd gezegd dat Polak als trainer wel eens Calimero-gedrag vertoont? Ben jij het met Nanninga eens?

Sjaak verschuilt zich vaak wel achter de arbitrage en kan heel slecht tegen onrecht. En dan roept Sjaak: ‘de kleine club is de dupe’. Sjaak weet ook wel dat het niet verstandig is om dat telkens te doen. Maar het komt uit zijn hart, uit emotie.

Hij krijgt die vragen vlak na de wedstrijd. Als je Sjaak die vragen een andere dag stelt, dan geeft hij een andere reactie. Sjaak zit na de wedstrijd nog in de emotie. Wij journalisten willen de trainers juist vlak na de wedstrijd spreken omdat ze dan nog in de emotie zitten.



Dan het tegendoelpunt van Alphense Boys, dat was een arbitrale blunder.

Dat was niet de enige scheidsrechterblunder van het weekend. Bij Vitesse – PSV moest een indirecte vrije trap aan Vitesse worden gegeven door scheidsrechter Gözübüyük. Hij gaf hem niet. Toen hoorde ik mijn collega van Fox zeggen: ‘Bestaat dat nog wel, de indirecte vrije trap?’ Toen viel ik bijna van mijn stoel.

Weet je hoeveel indirecte vrije trappen er worden genomen in de wedstrijd? Bij buitenspel wordt er ook altijd een indirecte vrije trap gegeven. Milan van Dongen van Fox deed of de indirecte vrije trap uit het spel was verdwenen. Dan gaan de mensen denken dat de indirecte vrije trap niet meer voorkomt. Dat is dus niet zo.



Als we toch in het profvoetbal zijn. Nog iets van ADO meegekregen?

Die overwinning hadden ze nodig. Het geeft weer vertrouwen. Ik denk niet dat ze nog in de problemen komen. Prima resultaat dus.



Wil je verder nog iets kwijt Willem?

Dat Ter Leede nog volop meedoet in de strijd om het kampioenschap. Dat zou ik wel leuk vinden. Als Henk en Jan, want zo moeten we het nu zeggen, afscheid nemen met een promotie of misschien wel een prijs.’

Daarnaast ben ik vandaag jarig en wil ik iedereen bedanken voor de berichtjes, appjes en facebookberichtjes.

Fijne verjaardag dan nog Willem.