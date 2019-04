Minister Slob: 'Niet meer bezuinigen op regionale omroepen'

Er wordt de komende jaren niet meer bezuinigd op regionale omroepen. Dat zei minister Arie Slob van Media maandagmiddag bij een bezoek aan Omroep West. De minister vindt regionale omroepen belangrijk omdat ze in de haarvaten van de samenleving zitten. 'Als er geld extra beschikbaar is, zoeken we naar wegen zodat ook de regionale omroepen daarvan kunnen profiteren', zei Slob.

Minister Slob heeft alle regionale omroepen bezocht en sloot zijn ronde maandagmiddag af in Den Haag. Daar prees hij onder meer de samenwerking met de lokale omroepen. 'Lokale omroepen zitten soms nog dichterbij de mensen. Het is prachtig om te zien dat jullie daar serieus werk van maken.'

Die samenwerking vindt de minister erg belangrijk. 'Ik zie dat er in Zuid-Holland goed functionerende regionale omroepen zijn en ook lokale omroepen met een behoorlijke omvang. Maar de verdienmodellen van de journalistiek zijn wel aan het teruglopen. Het is goed om te kijken naar mogelijke samenwerkingen. Dat is een win-winsituatie.'



Bezuinigingen

De laatste jaren is er enorm bezuinigd op omroepen als Omroep West. Hierdoor kwam de redactie steeds meer onder druk te staan. Met die bezuinigingen is het nu in ieder geval voorlopig gedaan. 'Ik heb daar een punt achter gezet. Dat was iets van de vorige kabinetsperiode.'

De minister zegt zijn best te doen juist extra geld te vinden voor de regionale journalistiek. 'We vinden dat geld ook de weg naar de regio moet vinden.' Zo kwam er extra geld beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek, waarvan driekwart in de regio terecht moest komen. 'Dat vindt nu zijn weg. Recent is er ook extra geld beschikbaar gekomen voor omroepen om samenwerkingen te financieren. Daar kan Omroep West goed gebruik van gaan maken.'

