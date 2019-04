Einde van de week gevoelig kouder: niet warmer dan 7 graden

Nog even genieten van het zonnetje op een terras in het centrum van Den Haag. | Foto: Omroep West

Hoewel we de afgelopen dagen heerlijk lenteweer hadden met veel zon en temperaturen tot 22 graden, zal het in de loop van de week gevoelig kouder worden. Dat voorspelt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Vanuit het noorden nadert er een zwak koufront dat ons dinsdagochtend zal passeren. Daarachter zal met een noordoostelijke stroming geleidelijk minder zachte lucht worden aangevoerd. Dat gaat gepaard met enkele wolkenvelden, maar neerslag wordt niet of nauwelijks verwacht.

Dinsdag wordt het nog 13 of 14 graden, aan het einde van de week wordt het misschien niet warmer dan 7 of 8 graden. 'De winterjas kan dus nog niet de kast in', aldus Mizee.



Schonere lucht

Toch heeft de overgang naar kouder wel weer een voordeel. De lucht wordt beduidend schoner. De afgelopen dagen was er nogal wat fijnstof in de lucht. Achter het front dat dinsdag passeert, wordt aanzienlijk schonere lucht aangevoerd.

De neerslagkans blijft de komende tijd laag en behalve de bewolking zal de zon ook van tijd tot tijd te zien zijn.

Lees hier de uitgebreide weersverwachting