Reconstructie in moordzaak: Haagse Albardastraat afgezet

De politie houdt maandagavond een grote reconstructie in de Albardastraat in Den Haag. Die moet meer duidelijkheid bieden over wat zich 16 september in een huis in de straat heeft afgespeeld. Een man van 46 werd toen doodgestoken.

Jerry B., de 28-jarige buurman van de man, werd hiervoor aangehouden. Hij houdt vol dat hij handelde uit zelfverdediging. B. zegt dat zijn buurman hem aanviel terwijl ze iets aan het drinken waren. 'Ik was in paniek en stak zonder te kijken', vertelde de verdachte tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank.

De rechtbank had om een reconstructie gevraagd om 'beter zicht te krijgen wat er in de woning gebeurd is'. 'Ik heb er in toegestemd voor de rechtbank', zei B. over de reconstructie. 'Om te laten zien in wat voor gevaarlijke situatie ik heb gezeten. Ik heb me alleen maar moeten verdedigen.'



Schermen

Eerder was nog niet bekend wanneer de reconstructie zou zijn, maar dat blijkt dus maandagavond te zijn. Een deel van de straat is afgezet met zwarte schermen en er staan meerdere politiewagens.

De volgende zitting in deze zaak is op 7 mei. Tot die tijd zal de verdachte in de cel blijven.