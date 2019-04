Karsten Klein trekt zich terug als kandidaat Europees Parlement: 'Blijf in Den Haag'

Klein geeft aan dat het een moeilijke afweging is geweest, maar voor hem op dit moment de juiste. Hij blijft zich inzetten voor het CDA en zal ook de CDA-campagne in aanloop naar de Europese verkiezingen ondersteunen.

Partijvoorzitter Rutger Ploum betreurt dat Karsten Klein niet kan deelnemen aan deze verkiezingen, maar begrijpt en respecteert zijn beslissing. 'Karsten is een ervaren volksvertegenwoordiger en bestuurder. Wij zien zijn actieve inbreng in het CDA graag voortgezet.' Op 9 april wordt de CDA-kandidatenlijst voor het Europees Parlement aan de Kiesraad overhandigd.



Wethouder Den Haag

Acht jaar lang, van 2010 tot 2018, was Klein wethouder in Den Haag. Nadat zijn partij na de gemeenteraadsverkiezing vorig jaar niet terugkeerde in het College, nam hij de rol van fractievoorzitter op zich. Voor zijn wethouderschap zat hij al in de gemeenteraad.

