'Dit geeft positieve energie', Stijn Warmenhoven genomineerd voor Young Impact Award

Hij werd bekend als initiatiefnemer van de klimaatstakingen in Nederland en daar wordt de 17-jarige Haagse klimaatspijbelaar Stijn Warmenhoven voor beloond met een nominatie voor een Young Impact Award. 'Dit is een stimulans om door te gaan.'

'Ik had dit totaal niet verwacht', vertelt de 17-jarige scholier. 'Ik had verwacht dat onze hele groep genomineerd zou worden. Maar dit is heel gaaf. Er komen bij de uitreiking ook allemaal goede artiesten.'

Warmenhoven noemt de nominatie 'een stimulans om door te gaan' met de klimaatacties. 'Dit geeft positieve energie', legt hij uit. 'En helemaal als ik de prijs zou winnen.'



'Het duurt allemaal veel te lang'

De volgende grote klimaatactie is al gepland, op 24 mei. 'Dat is een internationale stakingsdag', vertelt Warmenhoven. Hij benadrukt dat dit soort acties hoog nodig is. 'Er móet actie ondernomen worden. Het duurt allemaal veel te lang voordat er daadwerkelijk iets gebeurt. We vinden dat het te langzaam gaat.'

Stemmen kan op de website van Young Impact. De awards worden jaarlijks uitgereikt aan jongeren die tot het uiterste gaan om impact te maken. Anders durven denken en doen. Tijd en energie steken in het helpen van anderen. Young Impact is ervan overtuigd dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. 'Want een grote impact start met een kleine beweging.'

LEES OOK: Klimaatspijbelaars praten met premier Rutte: 'Als ze niet luisteren gaan we weer de straat op'