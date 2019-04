'Juf, ik haat joden want ik ben een Palestijn. Dan valt je bek wel open, hoor...'

Zes overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en zes veteranen vertellen dinsdag in Madurodam hun verhaal over vrijheid aan 300 basisscholieren uit heel Nederland. Met deze 'verhalendag' wordt het startsein gegeven voor verschillende projecten voor kinderen in aanloop naar de Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam.

Een van de vertellers tijdens deze 'verhalendag' is Geesje van den Voorberg-Lierink. Ze was in 1940, toen de oorlog uitbrak in Nederland, twee jaar oud en woonde in het Friese Bolsward. Bij haar thuis doken in 1942 vier Joden onder. 'Dat is de basis van het verhaal dat ik aan de scholieren vertel.'

'Toen deze onderduikers bij ons thuis kwamen, dacht ik aanvankelijk dat ze familie van ons waren', herinnert Van den Voorberg zich. 'Een man stelde zich namelijk voor als 'oom Piet' en een vrouw als 'tante Annie'. Vervolgens werd ons heel nadrukkelijk verteld dat dit niet hun echte namen waren en dat zij Joods waren.'



Zenuwenkind

Ze kreeg te horen dat de Duitsers hen zouden komen halen als ze hierover zou praten. 'Niet alleen de Joden, ook ons. Dat we wel gedood zouden kunnen worden...'

Dat veroorzaakte angst, knikt ze. 'En dat is wat je er later - na de oorlog - aan overhoudt: zenuwen. En ik niet alleen. Mijn zus en moeder hebben hier ook een tik van gekregen. En vroeger waren er geen psychologen ofzo. Dan werd er gewoon gezegd: joh, wat een zenuwenkind is dit.'



'Zo makkelijk om ruzie te krijgen'

De vertellers hopen met hun verhalen de kinderen duidelijk te maken dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. 'Het is zo makkelijk om ruzie te krijgen met elkaar', waarschuwt Van den Voorberg de basisscholieren in Madurodam.

'Als er bij jullie in de klas een verschrikkelijke pestkop is, wat doe je dan? Ga je daarin mee of schaar je je achter het kind dat gepest wordt? Als jullie nou in je eigen klas zorgen voor een klein beetje vrede, dan draag je dit ook naar buiten toe uit. Help iemand, als je ziet dat die gepest wordt. Het is heel simpel.'



Palestijn

Ze hoopt van harte dat de boodschap zal doordringen tot de kinderen. Want volgens Van den Voorberg 'hebben we tot nu toe niks geleerd' van de verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog. 'Ik heb een keertje mijn verhaal verteld aan een klas en na afloop kwam er een jongetje naar me toe die zei: juf, ik haat joden want ik ben een Palestijn. Dan valt je bek wel open, hoor...'