Toch nieuwe woontorens bij Haags station Laan van NOI

De gemeente was in 2016 nog tegen de plannen om het iconische pand, dat door het rijk was verkocht, te slopen. Toch is het nieuwe college akkoord gegaan met dit plan, waarin het oude gebouw verdwijnt. Het renoveren van het oude ministerie bleek volgens de projectontwikkelaar niet haalbaar. 'We hebben de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek gedaan of we stukken van huidige gebouw konden hergebruiken. Maar het gebouw heeft een erg gesloten ontwerp', laat een woordvoerder van projectontwikkelaar MRP Development weten. Hierdoor zou er te weinig ruimte zijn voor groen tussen de gebouwen.

In samenspraak met de ontwerper van oorspronkelijke gebouw, Herman Hertzberger, en de gemeente is gekozen voor een nieuw complex. Voor de bouw van de 2.000 woningen worden wel materialen van het oude gebouw hergebruikt. Dertig procent van deze woningen zijn voor de sociale huur. Verder worden er zowel micro-appartementen als grotere appartementen gebouwd. Jong en oud komen daarin door elkaar te wonen. 'Het gaat om een eerste schets, dus welke woningen er precies komen kan nog veranderen', zegt MRP Development.



Informatieavonden

Het nieuwe project, genaamd AnnA, bevat naast woningen ook kantoren. In totaal zullen er 4.500 mensen komen te wonen en werken. Volgens de projectontwikkelaar komt er daarbij veel ruimte voor groen en een goede bereikbaarheid met de omliggende buurten.

Voordat het oude gebouw in fasen tegen de vlakte gaat worden er de komende maanden verschillende informatieavonden georganiseerd. Buurtbewoners, de gemeente Den Haag en omliggende bedrijven kunnen tijdens deze avonden hun mening geven over de plannen. Aan de hand van deze inspraak gaat de projectontwikkelaar aan de slag met een vervolgplan.



Statushouders en studenten

De bouw van het complex zal rond 2021 van start gaan. In het pand zijn er nu onder andere 175 woningen voor statushouders en studenten. Zij kunnen er tot 2023 blijven wonen, doordat het nieuwe complex in verschillende fasen wordt gebouwd. 'Waar deze statushouders en studenten in het vervolg terecht kunnen wordt samen met de gemeente nog bekeken. Een deel hiervan zal bijvoorbeeld naar een van de nieuwe woningen kunnen doorschuiven', aldus MRP Development.

