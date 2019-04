Molen De Valk is na verbouwing klaar voor de toekomst en zoekt nu Leidenaars

Molen De Valk is voor de Leidenaar niet weg te denken uit het straatbeeld, want met een hoogte van 29 meter bepaalt de molen de skyline van het centrum. Toch komen de Leidenaren er veel te weinig, vinden de huidige molenaars. Die willen dit veranderen. Ze vinden dat alle Leidenaren de molen zouden moeten bezoeken. Zeker nu het molenmuseum deels verbouwd is.

Maandagmiddag opent het vernieuwde molenmuseum de deuren voor het publiek na een tijdje dicht te zijn geweest vanwege de flinke verbouwing. De entree van het museum is geheel vernieuwd, want de oude balie uit de jaren negentig voldeed niet meer. ‘We hebben nu veel meer ruimte’, legt molenaar Hennie van der Lelie uit. ‘Ik ben er heel blij mee.’ Naast de entree is ook de filmzaal op de eerste verdieping van de molen helemaal gemoderniseerd.

Molen De Valk - gebouwd in 1743 - is de enige woonmolen die nog over is in het centrum van Leiden. Daarnaast is deze molen ook nog eens de enige in Nederland met de molenaarswoning in originele staat. Hier zijn de huidige molenaars behoorlijk trots op. Toch komt maar acht procent van de 30.000 mensen die jaarlijks een bezoek brengen aan De Valk uit Leiden.



'Je denkt dat je alles in je eigen omgeving kent'

‘Ik denk dat dit komt doordat je denkt dat je alles in je eigen omgeving wel kent’, zegt Van der Lelie. ‘Op vakantie gaan mensen vaak musea af, maar in hun eigen omgeving doen ze dit veel minder. Dat vinden we natuurlijk heel jammer.’

Nu is molenmuseum De Valk dus weer ieder dag geopend van 10.00 tot 17.00 ur. Behalve op maandag, dan is de molen dicht.