Handgranaat gevonden bij supportershome ADO, 'De pin zat er nog in'

DEN HAAG -

Bij het supportershome van voetbalclub ADO Den Haag is dinsdagochtend een granaat gevonden. Het supportershome ligt direct naast het stadion op het Haagse Forepark. 'Misselijkmakend en zieke geest', schrijft directeur Matthijs Manders van de club kort maar krachtig op Twitter. De training van het ADO-elftal die in het stadion bezig was, is vanwege de vondst subiet gestaakt.