Man aangehouden vanwege brand Stationsweg Hillegom

Een 21-jarige man uit Hillegom is maandagavond aangehouden in verband met de brand aan de Stationsweg in Hillegom waarbij half januari een 27-jarige Chinese student om het leven kwam.

De afgelopen maanden heeft de politie onderzocht hoe die brand - die rond 5.00 uur werd ontdekt - kon ontstaan. Tijdens dit onderzoek kwam de recherche de 21-jarige man op het spoor.

Hij is maandagavond naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Zijn precieze betrokkenheid bij de brand wordt verder onderzocht. De politie kan niets zeggen over de oorzaak van de brand: 'We onderzoeken nog of er sprake was van brandstichting.' De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Crowdfundingactie

In het door brand verwoeste gebouw werden door een makelaar kamers verhuurd. Volgens een buurtbewoner woonden hier veel alleenstaanden en arbeidsmigranten.

De man die bij de brand om het leven kwam, Maolin Zhang, studeerde in Leiden. De vakgroep Sterrenkunde van de universiteit startte na de brand een crowdfundingactie voor zijn ouders. De Chinese student wilde, als enig kind, na zijn studie zijn ouders financieel ondersteunen. Met de crowdfundingactie wilde de vakgroep er voor zorgen dat Zhangs ouders in China ook na zijn overlijden een 'pensioen' hebben.

