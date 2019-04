Supportersvereniging ADO over handgranaat: 'Nieuw dieptepunt in de voetbalgeschiedenis'

Jazeker is hij geschrokken. Je zou denken dat Jacco van Leeuwen als voorzitter van de ADO-supportersvereniging wel wat gewend is, maar dit? 'Dit is absoluut een nieuw dieptepunt in de voetbalgeschiedenis. Je moet er niet aan denken dat het ding was afgegaan terwijl er iemand in de buurt was.' De groen-gele voorman is duidelijk: 'Dit is gewoon een doodsbedreiging.'

Van Leeuwen reageert daarmee op de vondst van een handgranaat aan de deur van het supportershome van ADO Den Haag, naast het stadion op het Forepark.

Grote vraag natuurlijk: in welke hoek moeten we de dader zoeken? Op het supportershome heeft iemand met rode verf drie kruizen gespoten, het wapen van de stad Amsterdam.



Als het Ajax is, kan het om twee dingen draaien

En wie Amsterdam zegt... 'Ajax? Nou, het is natuurlijk wel een directe verwijzing naar Amsterdam', zegt Van Leeuwen. 'Het zou heel goed kunnen. En als het klopt, kan het met twee dingen te maken hebben.'

De supportersvoorman wijst op de bekladding van een beeld in Amsterdam, door mensen die zich supporter van ADO noemen. Maar, er is dus nog iets. 'Er is ook nog het feit dat Ajax morgen tegen Juventus speelt, een club met wie wij morgen dertig jaar vriendschap vieren.'



'Alarmfase 1 in Amsterdam'

Volgen Van Leeuwen is het woensdag 'Alarmfase 1' in Amsterdam. Al verwacht hij niet dat ADO-fans gaan terugslaan. 'Nee, voor deze wedstrijd kunnen onze supporters geen kaarten krijgen. Maar de supporters van Juventus kunnen wel als mikpunt worden gezien. Alleen omdat ze bevriend zijn met Den Haag.'

Waar het venijn tussen beide clubs nou al decennia lang op gebaseerd is, kan Van Leeuwen niet zeggen. Maar hij ziet wel een duidelijk omslagpunt. 'Het is geëscaleerd met de aanval op ons supportershome. Sindsdien zijn er al twaalf jaar geen uitsupporters meer en alles.'



'Dit moet stoppen'

Voor de voorzitter van de Haagse supportersvereniging is de maat duidelijk vol. 'Dit moet stoppen. Zeker als idioten een handgranaat gaan ophangen. Dan zal het mij jeuken van welke club die zijn', briest Van Leeuwen.

'Je hoort wel eens van internethooligans die een doodsbedreiging op het net kwakken, maar dat is dan nog redelijk onschuldig vergeleken hiermee. Handgranaten ophangen, dat is compleet gestoord. Letterlijk een doodsmiddel.'



'Rinus Michels draait zich om in zijn graf'

Ondertussen hoopt hij de Haagse gelederen gesloten te houden. Want op een tegen-actie richting '020' zit de supportersclub niet te wachten. 'Tja, daar kan ik niks tegen doen.' Helemaal niks? 'Helemaal niks. Ik kan alleen maar hopen. We hebben nu al een nieuw dieptepunt bereikt, de grens is blijkbaar door iemand verlegd.'

Toch is hij ook wel een beetje angstig. 'Tja, wat is nu het volgende? Dat is wel iets waar je bang voor moet zijn. Maar even: het gaat om een potje voetbal hè. Natuurlijk zijn er emoties bij. Voetbal is oorlog, ja dat klopt. Maar Rinus Michels draait zich om in zijn graf als hij hoort dat er nu handgranaten worden opgehangen. Dat zal hij er nooit mee bedoeld hebben.'

Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging van ADO Den Haag (Archieffoto)