Advocaten: 'Agenten treft geen blaam bij fatale aanhouding Mitch Henriquez'

Agenten DH01 en DH02 valt niks te verwijten na de fatale aanhouding van Mitch Henriquez. Dat hebben hun advocaten dinsdag bepleit op dag vier van hun hoger beroep in de rechtbank op Schiphol. Advocaten Caroline de Sitter en Thijs Kelder vroegen het gerechtshof daarom om vrijspraak of geen vervolging van hun cliënten.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste maandag een onvoorwaardelijke celstraf van een half jaar en een beroepsverbod van twee jaar. 'Ongepast en niet op zijn plaats', noemde Kelder dat laatste, omdat DH02 in een beroepsprocedure verwikkeld is tegen voorwaardelijk ontslag bij de politie. 'Dat moet niet doorkruist worden door de strafrechter.' DH02 is inmiddels aan het reïntegreren, maar werkt niet op straat.

Aan het begin van haar pleidooi richtte De Sitter zich tot de nabestaanden van Henriquez: 'Wij begrijpen uw verdriet en zelfs uw woede, maar uw gemis is niet de schuld van de agenten.' De 42-jarige Mitch Henriquez overleed in juni 2015 na zijn aanhouding op muziekfestival Night at the Park. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen had en wees daarbij op zijn kruis.



Geen vrede met veroordeling

De rechtbank veroordeelde beide agenten in 2017 tot voorwaardelijke celstraf van een half jaar voor hun rol bij de aanhouding. Die gingen daar tegen in beroep. 'Niet vanwege de straf, maar vanwege de veroordeling', zei De Sitter. 'Mijn cliënt wil graag zijn leven weer enigszins opbouwen, maar met het vonnis van de rechtbank was dat niet mogelijk.'

Ook DH02 wilde zich niet neerleggen bij een veroordeling, zei zijn advocaat: 'Hij heeft geen vrede met het feit dat hij verantwoordelijk gehouden wordt voor het overlijden van een medemens.'



Doodsoorzaak staat niet vast

'DH02 is er van overtuigd dat zijn geweld binnen de marges is gebleven', zei zijn advocaat. 'Hij heeft gehandeld naar zijn beste kunnen.' DH02 gaf Henriquez tijdens de aanhouding twee klappen en smeerde pepperspray in zijn gezicht. Volgens zijn advocaat is de agent het zat dat hij wordt weggezet als ontkenner en leugenaar. 'Zijn integriteit gaat boven alles.'

De precieze doodsoorzaak van Henriquez is nooit vast komen te staan. 'Bevreemdend', vond de advocate van DH01. 'Zelden is er een zaak geweest waarin deskundigen het zo eens zijn geweest.' Beide advocaten gaan er vanuit dat Henriquez niet overleed aan de gevolgen van een nekklem terwijl het OM denkt dat die een cruciale rol heeft gespeeld. 'Een plotselinge hartstilstand is waarschijnlijker', zei De Sitter. Die zou veroorzaakt zijn door acute stress.



Aanpassing training

Volgens de verdediging was de klem niet lang genoeg om ervoor te zorgen dat Henriquez kon stikken. Ook is - volgens de advocaat - op beelden te zien dat Henriquez zich tijdens de hele aanhouding bewoog en zich bleef verzetten.

Beide advocaten bepleitten dat de agenten niet goed getraind waren in groepsaanhoudingen en de nekklem. 'Dat de politie na de dood van Henriquez de training aanpaste, is voor De Sitter het bewijs dat DH01 onvoldoende getraind was in het aanleggen van de nekklem.



Uitspraak in juni

Woensdag komen de nabestaanden nog een keer aan het woord. Ook mogen OM en de verdediging nog eens reageren. Zoals bij iedere rechtszaak krijgen de verdachten het laatste woord. Op 19 juni doet het gerechtshof uitspraak.

