Burgemeester Krikke: ‘Handgranaat bij ADO-supportershome is complete waanzin’

Rond tien uur dinsdagochtend werd het projectiel gevonden bij het ADO-home naast het stadion op het Forepark. Burgemeester Krikke is woest over de actie. 'Ik snap heel goed dat de club hier erg van geschrokken is. Hopelijk wordt snel duidelijk wie hier achter zit, zodat de daders kunnen worden aangepakt.'

Op het supportershome zijn met rode verf drie kruizen gespoten, het wapen van de stad Amsterdam. Volgens Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging van ADO is de kans daarom groot dat Ajax-supporters achter de actie zitten.



Bekladding

Aanleiding zou de bekladding van de Dokwerker in Amsterdam kunnen zijn een paar weken geleden, waarschijnlijk door ADO-supporters. Het beeld herinnert aan de februaristaking in de Tweede Wereldoorlog. Ook werden toen verschillende Amsterdamse muren, ramen en deuren besmeurd met groen-gele graffiti en verf. Maar ook het feit dat Ajax morgen tegen Juventus speelt kan te maken hebben met de actie van vanochtend. 'Juventus is een club met wie wij morgen dertig jaar vriendschap vieren,' zegt Van Leeuwen.

Volgens Krikke is het echter nog te vroeg om te speculeren. 'Ik begrijp dat er gezien de specifieke bekladding bij de handgranaat meteen allerlei vermoedens bestaan over wie er achter deze grove misdraging zit, maar het is echt veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Laten we het politieonderzoek alle ruimte geven.'