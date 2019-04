Inbreker in Heemstede komt mogelijk uit de Bollenstreek

De verdachte van een woninginbraak in het Noord-Hollandse Heemstede komt mogelijk uit de Bollenstreek, denkt de politie. De man is namelijk gefilmd terwijl hij na de inbraak richting De Zilk fietst. Ook is een deel van de buit in die buurt teruggevonden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Op woensdag 6 maart wordt er ingebroken in een huis aan de Leidsevaartweg in Heemstede, op een moment dat er niemand thuis is. De inbreker vertrekt met een aantal tassen vol spullen van de bewoners, waaronder een laptop en schoenen.

Op beelden van een tankstation even verderop is een man te zien die drie tassen bij zich heeft, die afkomstig zijn uit de woning. De man fietst richting Vogelenzang en De Zilk. Omdat daar in de buurt ook een deel van de buit is gevonden, denkt de politie dat hij mogelijk uit de Bollenstreek komt.



Signalement verdachte

Het gaat om een blanke man met kort lichtblond haar. Hij heeft een normaal postuur en is tussen de 1,70 en 1,80 lang. Hij droeg een lichtkleurig jack met daaronder een donkere broek en donkere schoenen. Hij rijdt op een zwarte fiets met een apart stuur: de handvaten staan naar boven.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem