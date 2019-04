Voor 40.000 euro aan merkbrillen gestolen bij inbraak in Katwijk

Tijdens een inbraak bij een opticien in Katwijk zijn bijna 60 merkbrillen met een totale waarde van ongeveer 40.000 euro gestolen. De inbrekers hebben de ruit ingegooid en zijn door het gat naar binnen gekropen. De politie is dringend op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de inbraak.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt plaats in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 april rond 4.40 uur bij Saton Optiek aan de Princestraat in Katwijk. ‘Het was een ravage’, zegt medewerkster Anneloes Haasnoot . ‘Het glas van de ingegooide ruit versplintert heel erg. De brillen zitten ook achter glas en die glazen platen hebben ze eruit gehaald. Er was best wat geforceerd. Je hebt er altijd ellende van.’

De inbrekers hebben bijna 60 merkbrillen meegenomen, die in totaal zo’n 40.000 euro waard zijn. Het gaat om brillen van de merken Cartier, Henry Julien en Porsche Design Eyewear. ‘Dat gaat de markt op, dat wordt verkocht. Voor een bedrag dat nergens op slaat’, zegt Anneloes Haasnoot. ‘Wij schrikken hier van. Het wordt steeds brutaler en dat is best wel eng.’



Twee mannen

Er is nog niet veel bekend over de inbrekers en er is vooralsnog geen bewakingsbeeld waarop ze te zien zijn. Het gaat vermoedelijk om twee mannen. Eén van hen droeg een grijze trui met capuchon, de ander een donkere trui met capuchon. De politie weet dat ze na de inbraak in de richting van de Voorstraat zijn gerend.

Rond het tijdstip van de inbraak heeft er een scooter door de Princestraat gereden. Die kwam vanaf het Andreasplein en ging ook richting de Voorstraat. Het zou kunnen dat die scooter betrokken is bij de inbraak, maar de bestuurder kan ook een belangrijke getuige zijn.



Getuigen

De politie is dringend op zoek naar getuigen van de inbraak in de nacht van 2 op 3 april in de Princestraat. Mogelijk zijn er rond 4.40 uur verdachte personen of voertuigen zoals auto's of scooters gezien in de omgeving van de winkel of elders in het centrum. Het is daar 's nachts erg rustig, dus wellicht zijn er dingen opgevallen.

Ook hoort de politie het graag als er brillen van de merken Cartier, Henry Julien en Porsche Design Eyewear ergens te koop zijn aangeboden.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem