Overvaller Dirk van den Broek Wassenaar bedekt gezicht net te laat

Omdat de overvaller die toesloeg bij supermarkt Dirk van den Broek in Wassenaar net te laat zijn gezicht heeft bedekt, zijn er beelden waarop hij redelijk goed is te zien. De man bedreigde het personeel met een vuurwapen en vertrok met geld uit de kassa’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De supermarkt aan de Starrenburglaan in Wassenaar sluit op donderdag om 21.00 uur. Op donderdag 7 maart komt de overvaller vijf minuten voor sluitingstijd binnen. Hij bedekt zijn gezicht, waarschijnlijk met een bivakmuts, en richt een wapen op de eerste medewerker die hij tegenkomt. Het slachtoffer wordt hardhandig gedwongen om mee te lopen naar de kluis. Die moet hij openmaken, maar hij kan dat niet.

De overvaller is erg ongeduldig en houdt het slachtoffer continu onder schot. Als hij inziet dat het niet lukt om de kluis te openen, gaat hij naar de kassa’s. De twee medewerksters die daar staan moeten onder bedreiging van het vuurwapen geld afgeven. Daarmee vertrekt de overvaller.



Signalement overvaller

Op de beelden is te zien dat de overvaller een blanke of licht getinte huidskleur heeft. Hij heeft een tenger postuur en is ongeveer 1,80 à 1,90 meter lang. Hij heeft een grote neus en op de beelden lijkt het er op dat hij een snor heeft, maar dat kan ook door vertekening van het beeld komen.

Zijn zwarte jas heeft een capuchon en er staat een wit logo op zijn rug en op de voorkant. Onder zijn capuchon draagt hij waarschijnlijk een bivakmuts. Hij heeft een zwarte rugzak bij zich, draagt een donkere broek met lichte vlekken en zwarte schoenen met een witte zool en witte veters van het merk Nike.



Vluchtrichting onbekend

Het is niet bekend waar de man na de overval heen is gevlucht. De politie hoopt dat iemand hem heeft gezien op donderdagavond 7 maart rond 21.00 uur in de omgeving van de Starrenburglaan in Wassenaar.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem