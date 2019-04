Wie herkent zijn of haar gestolen spullen?

In een onderzoek naar diefstallen en woninginbraken in Delft en Den Hoorn heeft de politie vier verdachten aangehouden en bij doorzoekingen een grote hoeveelheid goederen gevonden. Die zijn mogelijk ook gestolen, maar het is nog niet bekend waar. Wie de spullen herkent, kan ze mogelijk op deze manier terug krijgen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Het onderzoek is begonnen in december 2018, toen er werd geprobeerd in te breken in een woning in Den Hoorn. Daarbij werd één verdachte op heterdaad aangehouden. Er volgde een onderzoek, waarbij een tweede verdachte in beeld kwam. Ook die is aangehouden.

Het verdere onderzoek van de politie leidde tot de aanhouding van nog twee verdachten. Met name bij hen zijn ruim 200 goederen gevonden die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Een deel van de gevonden spullen is al gelinkt aan 42 aangiftes van diefstallen. Een groot aantal daarvan zijn woninginbraken, die vooral plaatsvonden in Delft en Den Hoorn.



Fles wijn, uitlaten en typmachine

Bij de spullen die de politie nog over heeft zitten onder andere sieraden en munten, maar bijvoorbeeld ook een fles wijn van 3 liter, twee uitlaten, een typmachine, laptops, Playstation spelcomputers en een fiets.

Alle foto’s staan boven dit bericht. Wie iets herkent, kan de spullen mogelijk op deze manier terugkrijgen. Daarnaast geeft het de politie meer informatie over de diefstallen en heling van de goederen.



Onderzoek nog niet klaar

Het onderzoek naar de vier verdachten is nog niet klaar. De politie heeft aanwijzingen dat in ieder geval één van de verdachten nog meer inbraken heeft gepleegd en dat een ander zich bezig heeft gehouden met mogelijk de diefstal van en handel in gereedschap. Deze aanwijzingen worden nog verder onderzocht.

Daarnaast is naar voren gekomen dat de aangehouden verdachten mogelijk ook met andere mensen contact hebben gehad over de verkoop van gestolen goederen of over het plegen van inbraken. Om die reden worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.



Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl