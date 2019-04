Schietdrama Ridderhof in Alphen herdacht

ALPHEN AAN DEN RIJN -

De slachtoffers van het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn zijn dinsdagmiddag herdacht. Bij het herdenkingsmonument werden bloemen neergelegd en is een minuut stilte gehouden. Acht jaar geleden schoot Tristan van der Vlis in het winkelcentrum zes mensen dood. Ook raakten tientallen mensen gewond.