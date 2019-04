Help! Zwembad Hazerswoude zoekt vrijwilligers om langer open te blijven

'We hebben nu 286 vrijwilligers', zegt voorzitter Pedro Overmeer van de stichting die het zwembad expoiteert. Dat klinkt misschien niet als weinig, toch heeft Overmeer de wens er nog wel vijftig bij te krijgen. De vrijwillgers hebben namelijk steeds minder tijd per persoon: 'De jonge generatie heeft gewoon minder vaak tijd dan de ouderen, die langzaamaan afzwaaien. Dat is nou eenmaal zo tegenwoordig.'

Er speelt nog iets: het zwembad moet aan steeds meer regels voldoen, waardoor de vrijwilligers voor steeds meer dingen cursussen moeten volgen: 'Je moet in elk geval EHBO of BHV hebben. En mensen die langs het water toezicht houden, moeten ook allemaal reddend kunnen zwemmen.' En dat betekent dat zo'n honderd vrijwilligers twee keer per jaar bijgeschoold moeten worden door de Waddinxveense reddingsbrigade: 'En daar moet je wel zin in hebben', aldus Overmeer.



Veertien mensen per dag

Elke dag dat De Hazelaar open is, zijn er veertien mensen nodig: voor kaartverkoop, het winkeltje, toezicht op de technische ruimte en toezicht op de baden. 'Er moeten permanent twee mensen zijn die reddend kunnen zwemmen bij het water, anders gaan we niet open. We willen wel een veilig zwembad zijn.'

Het diepe bad is deze winter voorzien van een nieuwe verflaag. Dat is niet door vrijwilligers gedaan, maar door een professioneel bedrijf. De vorige keer wel, 25 jaar geleden. Jan van der Linde, nu bestuurslid, was toen al vrijwilliger: 'Met een ploeg van een man of acht hebben we destijds alle oude verf eraf gebikt. Dat kostte de hele winter alle zaterdagen. Dat vragen we nu niet meer', aldus Van der Linde. Wel zijn vrijwilligers dinsdag bezig met het inbouwen van nieuwe airco's in de winkel en kassaruimte, en het opnieuw bestraten van de paden. 'Daarvoor hebben we wel mensen, we zoeken vooral vrijwilligers voor tijdens de openingstijden', aldus Overmeer.



Aanmelden

Als er niet snel vrijwilligers bij komen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de openingstijden van het bad. De Hazelaar gaat open op 20 april en voor de Paasvakantie kan Overmeer het rooster nog wel rondbreien, maar daarna wordt lastig. In het uiterste geval zal het zwembad dichtblijven op dagen dat er niet genoeg vrijwilligers zijn. Welke dagen dat zijn is volgens voorzitter Overmeer nog niet te zeggen, maar het tekort aan mensen is het nijpendst in het weekend.

Wie het zwembad wil helpen kan zaterdag langskomen op de vrijwilligersdag of zich aanmelden via de website van het bad. Je hoeft niet per se uit Hazerswoude te komen.

