Ajax wil helpen na vondst granaat bij supportershome ADO

Naast de plek waar de granaat was geplaatst, waren drie andreaskruizen gekalkt. Die verwijzen naar het stadswapen van Amsterdam, wat zou kunnen betekenen dat de dader(s) een band met Ajax kunnen hebben.

Nadat het nieuws over de granaat bekend was geworden, heeft ADO Den Haag contact opgenomen met hun collega's van de Amsterdamse club. 'Dit is een levensgevaarlijke situatie die we uiteraard afkeuren', aldus de zegsman van Ajax.



Warme banden met Juventus

Ajax speelt woensdagavond tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De harde kern van ADO onderhoudt warme banden met de fans van de kampioen uit Turijn. De gemeente Amsterdam kondigde vorige week al extra veiligheidsmaatregelen aan rond het duel tussen de huidige koplopers van de eredivisie en Serie A. Er is extra politie op de been en agenten mogen preventief fouilleren.

De maatregelen gaan in op dinsdag om 18.00 uur en duren tot en met donderdag 02.00 uur. Volgens de gemeente is bekend dat de Turijnse voetbalclub banden heeft met clubs 'waar Ajax minder goed mee is bevriend'.