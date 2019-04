Meldpunt Onveilig Verkeer, de teller staat al op bijna 900!

Dat verkeersveiligheid een actueel thema is dat veel mensen bezighoudt, wisten we. Maar de manier waarop er nu al massaal wordt gereageerd, overtreft zelfs onze verwachtingen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds iedereen van harte oproepen om verkeerssituaties te melden of te stemmen op bestaande situaties.

Bij het meldpunt kunnen locaties worden gekozen op de kaart. Daarna kan worden uitgelegd wat onveilig is en voor wie, bijvoorbeeld voor voetgangers of juist voor fietsers. Dat wordt dan ook op de kaart aangegeven.



Meldpunt open tot met Tweede Paasdag

Tot en met Tweede Paasdag (22 april) staat het meldpunt open en kan er gestemd worden op eerder ingestuurde locaties. Daarna gaan wij aan de slag met de resultaten, waarmee we ook naar de politiek stappen.

Zelf een locatie melden of stemmen op een bestaande locatie? Gebruik onderstaande kaart!

Let op, alleen inzendingen via de tool worden in behandeling genomen. Stuur dus alsjeblieft geen locaties per e-mail of antwoordformulier.