Toeristen blijven door bloemen struinen, ondanks campagne

'Sorry dat ik het deed, ik zal het nooit meer doen.' Niet alle toeristen in de Bollenstreek hebben door dat ze niet tussen de bollenvelden mogen lopen om foto’s te maken. De campagne die twee weken geleden werd gestart om daar een eind aan te maken, lijkt deels te helpen. 'Ik had het bord niet gezien', verontschuldigt een Amerikaanse toerist zich.

Omdat de toeristen bollenkwekers een flinke schadepost bezorgen met hun foto's, werd eind maart een campagne het leven ingeroepen om ze uit de velden te weren: 'Enjoy the Flowers, Respect our Pride'. Banners, borden en ambassadeurs moeten een eind maken aan toeristen die de bollenvelden kapot trappen. 'Het werkt wel en niet', vindt bollenkweker Piet Heemskerk uit De Zilk. 'Sommige mensen zijn blind voor de borden, die denken dat ze overal mogen lopen en dat vinden wij minder prettig.'

Naast banners en borden staan er in de weekenden en op drukke dagen ook ambassadeurs bij een aantal velden om uit te leggen waar wel en niet foto’s mogen worden gemaakt. Ook Tineke van Berkel stond afgelopen weekend vrijwillig bij een veld. Of zij denkt dat de campagne helpt? 'Ja, alle kleine beetjes helpen. Ik zal niet zeggen dat we dit jaar al helemaal komen waar we willen staan. Maar als we dit een aantal jaren uit gaan voeren zal er wellicht toch een verandering komen in het denken van de toerist.'



'Sorry, ik wist het niet'

Op het bollenveld in De Zilk waar Van Berkel staat, gaan toeristen nauwelijks de velden in. 'Alleen al doordat ik hier rondloop met mijn oranje vest, zijn ze voorzichtiger', merkt ze. Toch loopt niet veel later een vrouw een tulpenbed in. 'U gaat nu de bloemen in, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling', wijst ze haar erop. 'Sorry. Ik wist het niet', verklaart de toerist even later. 'Toen die vrouw zei dat het niet mag, snapte ik het.'

Even verderop in Lisse staat een hyacintenveld in bloei. Hier hangt wel een banner, maar is geen ambassadeur zoals Tineke. Een aantal toeristen blijft netjes voor de bloemen om foto’s te maken, maar niet iedereen is even goed op de hoogte van de campagne. 'Oh echt? We waren gewoon aan het rondfietsen', zegt een vrouw uit de Filipijnen die zich van geen kwaad bewust is. Haar reisgenoot vult haar aan: 'Als we iemand erin zien staan, gaan we er ook in. We volgen de rest.'

