Excuses voor spooroverlast Leiden: 'Nog even doorbijten'

Treinreizigers bij Leiden moeten komende dagen weer rekening houden met overlast. Dat schrijven NS en spoorbeheerder ProRail op hun eigen website. De overlast wordt veroorzaakt door spoorwerkzaamheden bij Leiden Centraal, die nog ruim een week duren: 'We realiseren ons dat we veel vragen van onze reizigers', aldus NS-topman Roger van Boxtel.

Sinds twee weken wordt er stevig gewerkt aan het spoor rondom Leiden Centraal. Dat in combinatie met een kapotte bovenleiding elders, zorgde dinsdag voor weinig treinen op het traject tussen Den Haag en Almere. NS en ProRail bieden excuses aan voor de overlast die treinreizigers de afgelopen tijd hebben ondervonden door de werkzaamheden rond station Leiden Centraal.

De werkzaamheden aan het spoor bij Leiden duren nog tot en met maandag 15 april. De helft van de sporen bij Leiden is dan buiten gebruik: 'We realiseren ons dat we veel vragen van onze reizigers', aldus Roger van Boxtel. 'Het blijft voor treinreizigers rond Leiden de komende dagen echt even doorbijten.'



Evaluatie spoorvernieuwingsoperatie Leiden

De twee bedrijven gaan bekijken hoe ze in de toekomst de hinder voor reizigers bij werkzaamheden kunnen verminderen: 'We hebben het hier over een enorme spoorvernieuwingsoperatie op een van de grootste stations van Nederland', aldus Pier Eringa, topman bij ProRail.

'Daarbij laten we de treinen zo veel mogelijk rijden, om overlast te verminderen. Dat is best bijzonder. We moeten na deze drieweekse onderhoudsperiode samen met NS kijken of we dat beter hadden kunnen doen.'

